Сыграет ли Мбаппе: всё зависит от маски

Килиан Мбаппе имеет шансы сыграть в пятничном матче чемпионата Европы против Нидерландов. Как сообщает RMC Sport, многое будет зависеть от защитной маски, которую должны изготовить и привезти Мбаппе. Если маска окажется у игрока в четверг, то у Килиана будет время, чтобы потренироваться и оценить ощущения. Но если маска будет доставлена только в пятницу, в день матча, то это осложняет ситуацию.

Как известно, Килиан Мбаппе в первом матче Евро-2024 против Австрии (победа Франции 1:0) получил перелом носа.

Матч между сборными Нидерландов и Франции стартует 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе