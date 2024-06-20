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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сыграет ли Мбаппе: всё зависит от маски

20 Июня 2024 • 15:32 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
21.06 22:00

Килиан Мбаппе имеет шансы сыграть в пятничном матче чемпионата Европы против Нидерландов. Как сообщает RMC Sport, многое будет зависеть от защитной маски, которую должны изготовить и привезти Мбаппе. Если маска окажется у игрока в четверг, то у Килиана будет время, чтобы потренироваться и оценить ощущения. Но если маска будет доставлена только в пятницу, в день матча, то это осложняет ситуацию.

Как известно, Килиан Мбаппе в первом матче Евро-2024 против Австрии (победа Франции 1:0) получил перелом носа.

Матч между сборными Нидерландов и Франции стартует 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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