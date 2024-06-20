Кирьяков выделил главного фаворита чемпионата Европы – 2024

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о том, у какой команды наибольшие шансы выиграть чемпионат Европы – 2024.

«Германия — главный фаворит Евро-2024. Эта сборная показывает современный футбол, игроки максимально мотивированы», — заявил Кирьяков «РБ Спорту».

По мнению специалиста, составить конкуренцию Германии могут Франция и Англия, хотя в первом туре они сыграли не в свою силу.

Напомним, сборная Германии стала первой, кому удалось выйти в плей-офф Евро-2024.

Сегодня, 20 июня, сборные Словении и Сербии откроют игровой день очным матчем в рамках второго тура Евро-2024. Старт поединка запланирован на 16:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.