​Мойес: «Шотландцы сыграли намного интенсивнее»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» Дэвид Мойес, шотландец по национальности, прокомментировал достаточно удачное выступление соотечественников в игре со сборной Швейцарии. Он считает, что она удалась много лучше, чем стартовый матч турнира против его хозяев - немцев.

- Самое важное, что мне понравилось - это интенсивность игры нашей сборной. Прессинг, опека - всё было куда жестче и плотнее, чем в игре с Германией. И это заметила публика - отсюда и такая поддержка, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В третьем туре группового раунда шотландцам предстоит сыграть с венграми.