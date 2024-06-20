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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Словении и Сербии назвали состав на матч Евро-2024

20 Июня 2024 • 14:54 Комментировать
Словения
...
Сербия
1 5.30 X 3.50 2 1.80
Через 0 ч. 49 мин.

Программу четверга на чемпионате Европы – 2024 будет открывать матч между сборными Словении и Сербии. Стартовые составы команд уже были объявлены, информацию приводим ниже.

Состав Словении: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Гнедза-Черин, Элшник, Стоянович, Млакар, Шешко, Шпорар.

Состав Сербии: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович, Живкович, Илич, Лукич, Тадич, Митрович, Влахович.

Следить за матчем между сборными Словении и Сербии можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре Словения сыграла вничью с Данией (1:1), а Сербия проиграла Англии (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Словении

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