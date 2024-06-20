Канчельскис – о Мбаппе: «Это не травма, вставили хрящ – побежал дальше»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис преуменьшил серьёзность травмы, которую в первом матче на Евро-2024 получил звёздный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

«У Франции есть футболисты, которые способны заменить Мбаппе. Что, на нём свет клином сошёлся? Да и потом, какая травма – перелом носа? Это не травма. Травма – это перелом ноги, а нос – это вставили хрящ, и побежал дальше», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Второй матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт в пятницу, 21 июня. Команда Дидье Дешама сыграет против Нидерландов. В случае победы «трёхцветные» гарантируют себе выход в плей-офф турнира, а может даже выход с первого места, в зависимости от результата другого матча группы.

Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе