Вопрос журналиста обидел Модрича – капитан Хорватии просто ушёл

Сборная Хорватии не смогла добиться успеха в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Албании – игра завершилась вничью со счётом 2:2. После матча капитан «шашечных» Лука Модрич общался с журналистами в микст-зоне, соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Один из журналистов спросил, нужно ли сборной Хорватии омолаживать состав. Услышав вопрос, 38-летний Модрич скривился и ушёл. Очевидно, вопрос о возрасте обидел лидера хорватской национальной команды.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Хорватии имеет одно очко в кармане. В третьем туре «шашечные» сыграют против Италии.