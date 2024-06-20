Беллингем может пойти по стопам Майкла Джордана

Джуду Беллингему только 20 лет, но он уже является большой звездой футбольного и спортивного мира в целом. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, компания Nike хочет переманить Беллингема у конкурентов из Adidas. Идея заключается в том, чтобы запустить фирменный бренд с Джудом, как было с известным баскетболистом Майклом Джорданом. Продажи линейки Air Jordan позволили хорошо заработать обеим сторонам.

Напомним, что с прошлого лета Джуд Беллингем выступает за мадридский «Реал». В настоящий момент футболист находится в расположении национальной сборной Англии на чемпионате Европы.