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Чемпионат Европы по футболу 2024

Беллингем может пойти по стопам Майкла Джордана

20 Июня 2024 • 13:42 Комментировать
Дания
...
Англия
1 6.00 X 3.70 2 1.70
Через 4 ч. 44 мин.

Джуду Беллингему только 20 лет, но он уже является большой звездой футбольного и спортивного мира в целом. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, компания Nike хочет переманить Беллингема у конкурентов из Adidas. Идея заключается в том, чтобы запустить фирменный бренд с Джудом, как было с известным баскетболистом Майклом Джорданом. Продажи линейки Air Jordan позволили хорошо заработать обеим сторонам.

Напомним, что с прошлого лета Джуд Беллингем выступает за мадридский «Реал». В настоящий момент футболист находится в расположении национальной сборной Англии на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
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