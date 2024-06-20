Семшов назвал победителя матча Испания - Италия

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказал мнение о матче Испании против Италии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Встреча в группе не будет иметь столь важного значения, но в поддавки никто играть не будет. И всё же, испанцы будут более мотивированы. Они находятся в хорошей форме. Сборная Испании выиграет с разницей в один мяч», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
Поединок сборных Испании и Италии пройдет на гельзенкирхенском стадионе «Фелтинс-Арена». Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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