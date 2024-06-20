Семшов назвал победителя матча Испания - Италия

«Встреча в группе не будет иметь столь важного значения, но в поддавки никто играть не будет. И всё же, испанцы будут более мотивированы. Они находятся в хорошей форме. Сборная Испании выиграет с разницей в один мяч», - передает слова эксперта «Всепроспорт».