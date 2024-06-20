Испания - Италия: Павлюченко назвал победителя суперматча Евро-2024

Бывший центрфорвард сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мыслями о матче сборных Испании и Италии во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Нас ждет очень интересная игра. Но уровень «красной фурии» все равно выше. Может быть, разгромной победы мы тут не увидим. Но три очка достанутся испанцам. Мой выбор - победа Испании», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Испания и Италия встретятся на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.