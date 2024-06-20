Мостовой назвал точный счёт матча Евро-2024 Испания - Италия

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Испании встретится с национальной командой Италии. Об этом поединке поделился мнением бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой.

«Мы увидим равный футбол. Конечно, Италия примерно представляет, что ее ждет. Еще одной доминирующей виктории «красной фурии» я не жду. Выберу ставку на ничью, а точнее - на счет 1:1», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч сборных Испании и Италии состоится на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свиток прозвучит в 22:00 по московскому времени.