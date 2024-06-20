Гасилин дал прогноз на голы в матче Испания - Италия

Экс-нападающий петербургского «Зенита», а ныне эксперт Алексей Гасилин поделился мнением о поединке между сборными Испании и Италии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы – 2024.

«Хочу отталкиваться от ставки «обе забьют» и тотал матча больше 2,5 гола. Этот Евро показал, что он очень голевой. В трех последних очных противостояниях обе команды забивали», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч Испания – Италия пройдет в четверг, 20 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.