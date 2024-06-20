Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Игрок сборной Германии: «Меня не впечатлил Беллингем»

20 Июня 2024 • 13:17 Комментировать

Нападающий национальной сборной Германии Никлас Фюллькруг ответил на вопрос о полузащитнике Джуде Беллингеме. В первой игре на Евро-2024 Беллингем забил единственный гол в матче сборной Англии против Сербии.

- Насколько вас впечатлил Беллингем? – вопрос HaytersTV.

- Меня не впечатлил (смеётся).

Отметим, что сборная Германии уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда Юлиана Нагельсманна в двух прошедших матчах на групповой стадии смогла набрать максимальное количество очков – шесть. В третьем туре Бундестим сыграет против Швейцарии, матч состоится 23 июня.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Джуд Беллингем Никлас Фюллькруг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Месси объяснил, почему не говорит на английском Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.06.24 в 16:00
Словения Словения
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.05
Видео
20.06.24 в 19:00
Дания Дания
Англия Англия
4.60 3.60 1.80
Видео
20.06.24 в 22:00
Испания Испания
Италия Италия
2.35 3.20 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис – о Мбаппе: «Это не травма, вставили хрящ – побежал дальше»
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Вопрос журналиста обидел Модрича – капитан Хорватии просто ушёл
13:42 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем может пойти по стопам Майкла Джордана
13:39 · Чемпионат Европы 2024
Семшов назвал победителя матча Испания - Италия
13:33 · Чемпионат Европы 2024
Испания - Италия: Павлюченко назвал победителя суперматча Евро-2024
13:27 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Евро-2024 Испания - Италия
13:21 · Чемпионат Европы 2024
Гасилин дал прогноз на голы в матче Испания - Италия
13:17 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Германии: «Меня не впечатлил Беллингем»
13:13 · Чемпионат Европы 2024
Титов сделал прогноз на матч Испании и Италии
13:07 · Чемпионат Европы 2024
Андронов назвал лучшую ставку на матч сборных Испании и Италии
13:06 · Чемпионат Европы 2024
Грилиш назвал одного из лучших игроков, с кем он играл
13:02 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Испания - Италия
12:49 · Чемпионат Европы 2024
Джокович обратился к сборной Сербии, которая может сняться с Евро-2024
12:31 · Чемпионат Европы 2024
Даку высказался о ничьей с Хорватией
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Наставник «Локомотива» выделил сборные Германии и Италии на старте Евро-2024
Все новости