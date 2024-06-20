Игрок сборной Германии: «Меня не впечатлил Беллингем»

Нападающий национальной сборной Германии Никлас Фюллькруг ответил на вопрос о полузащитнике Джуде Беллингеме. В первой игре на Евро-2024 Беллингем забил единственный гол в матче сборной Англии против Сербии.

- Насколько вас впечатлил Беллингем? – вопрос HaytersTV.

- Меня не впечатлил (смеётся).

Отметим, что сборная Германии уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда Юлиана Нагельсманна в двух прошедших матчах на групповой стадии смогла набрать максимальное количество очков – шесть. В третьем туре Бундестим сыграет против Швейцарии, матч состоится 23 июня.