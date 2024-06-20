Титов сделал прогноз на матч Испании и Италии

«Первая интереснейшая вывеска. Игрушка очень интригующая. И я не думаю, что она заставит нас скучать. Поэтому я буду ждать голов от этого противостояния - «обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».