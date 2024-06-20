Титов сделал прогноз на матч Испании и Италии

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч сборных Испании и Италии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Первая интереснейшая вывеска. Игрушка очень интригующая. И я не думаю, что она заставит нас скучать. Поэтому я буду ждать голов от этого противостояния - «обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Сборные Испании и Италии сыграют сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.
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