Андронов назвал лучшую ставку на матч сборных Испании и Италии

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказал свое мнение по матчу сборных Испании и Италии в групповом раунде чемпионата Европы – 2024.

«Лучшая ставка на этот матч - «Италия не проиграет». Испанская сборная не очень стабильна в последнее время, она проигрывала Шотландии. Я не исключаю, что могут проблемы возникнуть и сейчас», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

Матч сборных Испании и Италии состоится сегодня, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.