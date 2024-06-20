Грилиш назвал одного из лучших игроков, с кем он играл

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш посредством социальных сетей похвалил бывшего одноклубника. Речь идёт о капитане сборной Германии Илкае Гюндогане, который в среду в матче против Венгрии отметился голом и голевым пасом на партнёра.

«Не смогу передать, насколько хорош этот парень. Честно говоря, это один из лучших, с кем я когда-либо имел удовольствие играть», - написал Гюндоган, добавив эмодзи с аплодисментами.

Напомним, что сборная Германии обыграла Венгрию во втором туре группового этапа Евро-2024 со счётом 2:0. Бундестим стала первой командой, которая обеспечила себе место в плей-офф турнира.