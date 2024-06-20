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Чемпионат Европы по футболу 2024

Грилиш назвал одного из лучших игроков, с кем он играл

20 Июня 2024 • 13:06 Комментировать
Германия
2:0
Венгрия

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш посредством социальных сетей похвалил бывшего одноклубника. Речь идёт о капитане сборной Германии Илкае Гюндогане, который в среду в матче против Венгрии отметился голом и голевым пасом на партнёра.

«Не смогу передать, насколько хорош этот парень. Честно говоря, это один из лучших, с кем я когда-либо имел удовольствие играть», - написал Гюндоган, добавив эмодзи с аплодисментами.

Напомним, что сборная Германии обыграла Венгрию во втором туре группового этапа Евро-2024 со счётом 2:0. Бундестим стала первой командой, которая обеспечила себе место в плей-офф турнира.

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Сборная Германии Илкай Гюндоган Джек Грилиш ещё теги

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