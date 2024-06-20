Генич сделал прогноз на матч Испания - Италия

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о поединке между сборными Испании и Италии на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Приблизительно равные команды по силе. Поэтому мне кажется, что ничья этом матче очень вероятна и устроит абсолютно всех», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок сборных Испании и Италии состоится сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в стартовом туре «красная фурия» крупно обыграла Хорватию со счетом 3:0, а «скуадра адзурра» одержала волевую победу над Албанией (2:1).