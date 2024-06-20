Джокович обратился к сборной Сербии, которая может сняться с Евро-2024

Звездный теннисист Новак Джокович высказался в поддержку сборной Сербии, которая сейчас выступает на чемпионате Европы – 2024.

«Я – Новак Джокович, болельщик сборной Сербии. Хочу пожелать нашей команде удачи, мужества и сделать Сербию счастливой своим выступлением. Весь наш народ с вами. Здесь огромная эйфория перед каждым матчем турнира», - сказал Джокович.

В первом туре группового этапа сборная Сербии потерпела поражение от Англии со счетом 0:1. Во втором матче чемпионата Европы – 2024 сербам будет противостоять команда Словении. Игра состоится сегодня, 20 июня, начало – 16:00 мск.