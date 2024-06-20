Игроку РПЛ могут запретить играть на Евро-2024

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку может столкнуться с серьёзным наказанием. После ничьей с Хорватией (2:2) на Евро-2024 Даку скандировал оскорбительные выражения в отношении северных македонцев и сербов.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на несколько источников, в том числе на Sport1MK, Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с требованием наказать Даку. Албанцу грозит дисквалификация, то есть он может больше не сыграть на Евро-2024. Шансы Албании на выход в плей-офф низкие – в двух играх она набрала одно очко, а впереди матч против Испании.

Отметим, что Мирлинд Даку вышел на замену в концовке игры против Хорватии.

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