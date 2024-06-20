Даку высказался о ничьей с Хорватией

Мирлинд Даку, албанский форвард «Рубина», высказался о матче с Хорватией на Евро-2024.

Напомним, встреча прошла 19 июня и завершилась со счётом 2:2, албанцы смогли уйти от поражения в компенсированное ко второму тайму время.

- С Хорватией была очень тяжёлая игра. Слава богу, что не проиграли. Но если бы мы играли с чуть более открытыми глазами, мы бы выиграли, - передаёт слова нападающего «Чемпионат».

В матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 Албания сыграет с Испанией, встреча пройдёт 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Даку в прошлом сезоне РПЛ провёл за казанскую команду 28 матчей и 10 раз поразил ворота соперников, также футболист сделал четыре ассиста на партнёров.