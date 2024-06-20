«Это скандал»: В сборной Сербии назвали условие снятия с Евро-2024

Сборная Сербии может покинуть Евро-2024 ещё до третьего матча групповой стадии. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович дал комментарий. Функционер подчеркнул, что сербы требуют наказания для Хорватии и Албании за кричалки их фанатов во время матча в среду.

«То, что произошло – это скандал. Мы будем просить УЕФА о санкциях, даже если придётся сняться с турнира. Мы потребуем наказать обе ассоциации. Если УЕФА этого не сделает, то мы не хотим в этом участвовать. Тогда подумаем, как быть дальше», - цитирует Сурбатовича RTS.

В четверг сборная Сербии проведёт матч чемпионата Европы против Словении, не пропустите текстовую трансляцию.