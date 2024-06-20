С Евро-2024 может сняться одна сборная

Сборная Сербии грозится сняться с чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии. Команда может отказаться от дальнейшего участия в турнире, если УЕФА не накажет фанатов сборных Хорватии и Албании за неприличные кричалки. Об этом рапортует таблоид The Sun.

Напомним, что сборная Сербии с поражения стартовала на чемпионате Европы – 2024. В первом матче групповой стадии турнира команда потерпела минимальное поражение от Англии со счетом 0:1.

В рамках второго тура Евро сербам будет противостоять сборная Словении. Встреча состоится сегодня, 20 июня, начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

Названа лучшая сборная мира: Франция на втором месте, Англия - пятая