Названа лучшая сборная мира: Франция на втором месте, Англия - пятая

На официальном сайте ФИФА представлена обновленная версия рейтинга национальных сборных.

Лидером является действующий чемпион мира - сборная Аргентины. На второй позиции находится Франция, а на третьей – Бельгия.

В десятку лучших сборных также попали: Бразилия, Англия, Португалия, Нидерланды, Испания, Хорватия и Италия.

Напомним, что в эти дни проходит чемпионат Европы – 2024. Престижный турнир проводится в Германии. Сборная России не может участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА из-за международного бана.

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