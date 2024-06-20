Названа лучшая сборная мира: Франция на втором месте, Англия - пятая

На официальном сайте ФИФА представлена обновленная версия рейтинга национальных сборных.
Лидером является действующий чемпион мира - сборная Аргентины. На второй позиции находится Франция, а на третьей – Бельгия.
В десятку лучших сборных также попали: Бразилия, Англия, Португалия, Нидерланды, Испания, Хорватия и Италия.
Напомним, что в эти дни проходит чемпионат Европы – 2024. Престижный турнир проводится в Германии. Сборная России не может участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА из-за международного бана.
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