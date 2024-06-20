Наставник «Локомотива» выделил сборные Германии и Италии на старте Евро-2024

Михаил Галактионов, рулевой столичного «Локомотива», рассказал, какие национальные команды ему понравились на старте Евро-2024.

- Мне очень понравились по первым матчам Германия и Италия. С точки зрения системности игры, тех моментов, как команда начинает и развивается атаки, а также обороняется. Хорошие и напряжённые матчи, - передаёт слова тренера «железнодорожников» «Чемпионат».

Напомним, Германия на этом турнире провела уже две игры – в первом матче немцы обыграли Шотландию 5:1, а вчера во 2-м туре группового этапа взяли верх над Венгрией, забив два безответных мяча. Италия же в стартовом матче турнире переиграла Албанию со счётом 2:1. Сегодня итальянцы встретятся с Испанией, матч начнётся в 22:00 по мск.