Игрок сборной России: «Мы бы порвали всех на Евро-2024»

Хавбек московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов ответил, как бы выступила национальная команда на чемпионате Европы – 2024

«Если бы сборная России играла на Евро, какой был бы результат? Всех бы порвали», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.

Чемпионат Европы - 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем престижного турнира является сборная Италии. В финальном матче Евро-2020 «скуадра адзурра» по пенальти обыграла Англию.