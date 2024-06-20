Ганн: «Сыграли в десять раз лучше, чем с Германией»

Сборная Шотландии заработала очко во втором туре группового раунда финальной части начавшегося в Германии чемпионата Европы, сыграв вничью со сборной Швейцарии. Голкипер горцев Ангус Ганн, несколько раз спасший свою команду, доволен итогами матча, он считает, что его команда сыграла много лучше, чем в дебютном матче. Тогда шотландцы, напомним, проиграли Германии со счётом 1:5.

- В этом матче всё было в десять раз лучше, чем в игре с немцами. Интенсивность, прессинг, агрессия на поле, перехваты. Мы были настроены с самого начала игры, и этот настрой сохранялся весь матч, - цитирует слова Ганна BBC Sport.

В следующем матче шотландцы сыграют с венграми.