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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ганн: «Сыграли в десять раз лучше, чем с Германией»

20 Июня 2024 • 11:37 Комментировать
Шотландия
1:1
Швейцария

Сборная Шотландии заработала очко во втором туре группового раунда финальной части начавшегося в Германии чемпионата Европы, сыграв вничью со сборной Швейцарии. Голкипер горцев Ангус Ганн, несколько раз спасший свою команду, доволен итогами матча, он считает, что его команда сыграла много лучше, чем в дебютном матче. Тогда шотландцы, напомним, проиграли Германии со счётом 1:5.

- В этом матче всё было в десять раз лучше, чем в игре с немцами. Интенсивность, прессинг, агрессия на поле, перехваты. Мы были настроены с самого начала игры, и этот настрой сохранялся весь матч, - цитирует слова Ганна BBC Sport.

В следующем матче шотландцы сыграют с венграми.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Шотландии Ангус Ганн

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