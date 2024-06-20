Маклин: «Райс переоценён английскими СМИ, он не игрок мирового класса»

Бывший полузащитник сборной Ирландии Джеймс Маклин не считает Деклана Райса игроком мирового класса. Напомним, англичанин был номинирован на звание лучшего футболиста сезона в АПЛ в своей дебютной кампании за лондонский «Арсенал».

«Райс переоценён английскими СМИ, он не игрок мирового класса. Родри диктует игру, Кроос диктует игру, а Райс не диктует. Он хорош в том, что делает, но вокруг него очень много хайпа. Я не думаю, что это справедливо», – цитирует Маклина Football Tweet.

Год назад «Арсенал» заплатил за Райса 117 миллионов евро лондонскому «Вест Хэму». Сегодня Деклан сыграет за сборную Англии против Дании во втором туре группового этапа.