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Чемпионат Европы по футболу 2024

Маклин: «Райс переоценён английскими СМИ, он не игрок мирового класса»

20 Июня 2024 • 11:30 Комментировать
Дания
...
Англия
1 6.00 X 3.70 2 1.70
Через 6 ч. 18 мин.

Бывший полузащитник сборной Ирландии Джеймс Маклин не считает Деклана Райса игроком мирового класса. Напомним, англичанин был номинирован на звание лучшего футболиста сезона в АПЛ в своей дебютной кампании за лондонский «Арсенал».

«Райс переоценён английскими СМИ, он не игрок мирового класса. Родри диктует игру, Кроос диктует игру, а Райс не диктует. Он хорош в том, что делает, но вокруг него очень много хайпа. Я не думаю, что это справедливо», – цитирует Маклина Football Tweet.

Год назад «Арсенал» заплатил за Райса 117 миллионов евро лондонскому «Вест Хэму». Сегодня Деклан сыграет за сборную Англии против Дании во втором туре группового этапа.

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Сборная Англии Арсенал Лондон Джеймс Маклин Деклан Райс ещё теги

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