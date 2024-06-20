​Харт: «Мактоминай двигает команду вперёд»

Сборная Шотландии провела боевой матч против швейцарцев во втором туре группового раунда чемпионата Европы, сумев быстро открыть счёт. Это сделал футболист английского «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай, и бывший голкипер другого «Манчестера», того, что «Сити», считает его лидером шотландской сборной:

- Мактоминай был великолепен. Он ведёт команду вперёд, это важный момент для него лично и для сборной, - цитирует слова Харта BBC Sport.

В своём следующем матче в рамках чемпионата Европы сборной Шотландии предстоит сразиться с венграми, обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.