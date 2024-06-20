Уокер оценил статус сборной Англии на Евро-2024

Защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался о том, что его команду относят к числу главных фаворитов чемпионата Европы – 2024.
«Мы можем быть довольны условиями и ситуацией, в которой находимся. У нас отличная сборная с классными футболистами. Если нас считают фаворитами, то не будем спорить с этим. Для нас это комплимент», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
В стартовом матче на чемпионате Европы сборная Англии отпраздновала минимальную победу над командой Сербии со счетом 1:0. В следующем поединке подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять Дания.
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