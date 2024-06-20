​Спаллетти: «Это не дерби - это финал»

Сборные Италии и Испании выиграли свои первые матчи в групповой фазе Евро-2024, и теперь сразятся между собой. Наставника итальянской сборной Лучано Спаллетти спросили о том, можно ли считать этот матч дерби. Спаллетти ответил отрицательно:

- Нет, это не какое-то особое дерби. Для нас сейчас все матчи чемпионата - дерби. Так всегда на крупных турнирах. Это матчи, которые уникальны. И я отношусь к ним максимально внимательно, - цитирует слова Лучано Спаллетти derbyderbyderby.it.

Напомним, что сборная Италии выступает в качестве действующего победителя чемпионата Европы.