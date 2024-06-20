Нойер: «Германия всегда считается фаворитом»

«Классная атмосфера, заполненные стадионы. Я доволен, что такой турнир проходит у нас дома. Сборная Германии всегда считается фаворитом, но нам есть, над чем работать. Следующий матч будет самым сложным в группе. Нам нужно сохранить победный импульс», - передает слова вратаря DFB.