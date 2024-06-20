Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Нойер: «Германия всегда считается фаворитом»

20 Июня 2024 • 10:36 Комментировать

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер пообщался с журналистами после двух побед на старте чемпионата Европы – 2024.

«Классная атмосфера, заполненные стадионы. Я доволен, что такой турнир проходит у нас дома. Сборная Германии всегда считается фаворитом, но нам есть, над чем работать. Следующий матч будет самым сложным в группе. Нам нужно сохранить победный импульс», - передает слова вратаря DFB.

Напомним, что Германия победила Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). В заключительном матче групповой стадии Евро-2024 команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборной Швейцарии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.06.24 в 16:00
Словения Словения
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.05
Видео
20.06.24 в 19:00
Дания Дания
Англия Англия
4.60 3.60 1.80
Видео
20.06.24 в 22:00
Испания Испания
Италия Италия
2.35 3.20 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
11:07 · Чемпионат Европы 2024
Уокер оценил статус сборной Англии на Евро-2024
10:53 · Чемпионат Европы 2024
​Спаллетти: «Это не дерби - это финал»
10:36 · Чемпионат Европы 2024
Нойер: «Германия всегда считается фаворитом»
10:31 · Чемпионат Европы 2024
Невин: «Смелость принесла Шотландии очко»
10:28 · Чемпионат Европы 2024
Защитник сборной Германии Та: «Венгрия создала нам некоторые проблемы»
10:21 · Чемпионат Европы 2024
Собослаи – о матче с Германией: «Результат не такой, как мы себе представляли»
10:11 · Чемпионат Европы 2024
Ромащенко высказался о травме Мбаппе на Евро-2024
09:49 · Чемпионат Европы 2024
​Гюндоган: «Венгры хотели пенальти? В АПЛ за такое их бы подняли на смех» 1
09:06 · Чемпионат Европы 2024
Дьяков оценил первый матч Роналду на Евро-2024
09:00 · Чемпионат Европы 2024
Ромащенко назвал три сборные, которые могут победить на Евро-2024
08:52 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА наказал Сербию после матча с Англией на Евро-2024
08:45 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Украины рассказал о разговоре без тренера после разгрома на Евро-2024 1
08:38 · Чемпионат Европы 2024
Якин: «Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия»
08:32 · Чемпионат Европы 2024
Пике назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024
08:26 · Чемпионат Европы 2024
Девушка-блогер рассказала о неприятной встрече с Криштиану Роналду 2
Все новости