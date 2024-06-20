Нойер: «Германия всегда считается фаворитом»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер пообщался с журналистами после двух побед на старте чемпионата Европы – 2024.
«Классная атмосфера, заполненные стадионы. Я доволен, что такой турнир проходит у нас дома. Сборная Германии всегда считается фаворитом, но нам есть, над чем работать. Следующий матч будет самым сложным в группе. Нам нужно сохранить победный импульс», - передает слова вратаря DFB.
Напомним, что Германия победила Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). В заключительном матче групповой стадии Евро-2024 команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборной Швейцарии.
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