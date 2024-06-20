Дани Карвахаль: от заявлений о завершении карьеры к первому голу на Евро

15 июня крайний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль забил в матче первого тура чемпионата Европы – 2024. Для испанца этот мяч стал первым в карьере за национальную команду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить путь легенды, который мог завершить карьеру в 25 лет из-за проблем с сердцем.

Проблемы с сердцем

Осенью 2017 года у Карвахаля были обнаружены проблемы с сердцем. Обследование показало, что у испанца вирусное поражение перикарда (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы). Футболист признавался, что боялся завершения карьеры, но врачи его всегда успокаивали и давали надежду. Защитник говорил, что самое тяжёлое время — первые три недели, когда его организм требовал активности, но врачи ему полностью запретили что-либо делать. Однако всё обошлось, и Карвахаль довольно быстро вернулся в футбол,

Травмы

После возвращения на поле у Карвахаля начались мышечные травмы. В конце апреля 2018 года испанец получил травму задней поверхности бедра. Защитник успел вернуться к концу сезона и вышел на поле в финальном матче Лиги чемпионов, но уже на 37-й минуте игрок был вынужден замениться из-за рецидива травмы.

В сезоне-2018/19 Карвахаль пропустил около трёх месяцев из-за травм. После этого ситуация начала выправляться, но сезон-2020/21 стал худшим в карьере испанца. За год он провёл всего 13 матчей в рамках Ла Лиги, сыграв менее тысячи минут.

Трансформация

После кошмарного сезона Карвахаль понял, что пора что-то менять. Как итог — всего три мышечных повреждения с лета 2021 года. Футболист рассказал, что ему пришлось полностью изменить свой рацион и распорядок дня. Защитник отказался от употребления глютена, ведь, как оказалось, это его главный враг. У Карвахаля строгая диета без глютена и пшеницы, при этом ему ежедневно нужно есть брокколи, чтобы быть в форме. Кроме того, Карвахаль стал лучше готовиться к тренировкам, а также стал большое внимание уделять своему восстановлению.

Новый этап и победа в Лиге чемпионов

После внезапного преобразования Карвахаль стал одним из ведущих игроков «Реала» и помог команде выиграть сразу три трофея в сезоне-2021/22. Прошлогодняя кампания оказалась не совсем удачной, но там весь «Реал» испытывал некоторые трудности, а вот минувший сезон стал потрясающим в исполнении «сливочных» и самого Карвахаля. По итогам сезона подопечные Карло Анчелотти с приличным отрывом стали чемпионами страны, выиграли Суперкубок страны и завоевали трофей Лиги чемпионов. В решающем матче против дортмундской «Боруссии» Карвахаль забил победный гол своей команды, а точку в игре поставил Винисиус Жуниор.

Чемпионат Европы – 2024

Удивительно, что Карвахаль выступает за сборную Испании с 2009 года, но 15 июня в возрасте 32 лет он дебютировал в составе команды на Евро. Защитник продемонстрировал потрясающую игру в матче с хорватами и стал вторым в команде по оценкам экспертов после Фабиана Руиса, который оформил гол+пас. Отметим, что Карвахаль смог отличиться в первой же игре на турнире, забив в компенсированное время первого тайма. Гол Карвахаля помог испанцам довести счёт до разгромного (3:0).

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев