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Чемпионат Европы по футболу 2024

Невин: «Смелость принесла Шотландии очко»

20 Июня 2024 • 10:31 Комментировать
Шотландия
1:1
Швейцария

Сборная Шотландии набрала очко во втором туре группового раунда чемпионата Европы, она сыграла вничью со швейцарцами. Бывший футболист шотландской сборной Пэт Невин считает, что это получилось благодаря смелости. Он признал, что в целом сборная Швейцарии играла лучше:

- Честно говоря, на протяжении большей части игры сборная Швейцарии смотрелась лучше. Но Шотландия показала, что смелость тоже может приносить результат. Не получилось с Германией, но получилось сейчас, - цитирует слова Невина BBC Sport.

В третьем туре группового раунда сборная Шотландии сыграет с венграми.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Шотландии Пэт Невин

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