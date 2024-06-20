Защитник сборной Германии Та: «Венгрия создала нам некоторые проблемы»

Центральный защитник немецкой сборной Джонатан Та высказался после победного матча чемпионата Европы – 2024 с Венгрией.

Встреча прошла 19 июня в рамках 2-го тура группового этапа, немецкий коллектив взял верх над венграми со счётом 2:0.

- Напряженная игра. Мы ожидали этого, и они доставили нам некоторые проблемы, но мы с ним успешно справились. У нас была действительно хорошая игра в обороне, - передаёт слова защитника немецкой сборной пресс-служба УЕФА.

Германия в заключительном матче группового этапа сыграет со Швейцарией, матч состоится 23 июня, начало запланировано на 22:00 по мск.