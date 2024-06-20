Собослаи – о матче с Германией: «Результат не такой, как мы себе представляли»

Полузащитник национальной сборной Венгрии Доминик Собослаи дал свой комментарий после матча Евро-2024 с Германией.

Встреча прошла 19 июня, немецкий коллектив победил со счётом 2:0.

- Результат матча не такой, как мы себе представляли. У нас был хороший настрой на игру, у нас были моменты, старались хорошо защищаться, но многие забывают, что мы играли против Сборная Германии – команды очень высокого качества. Мы старались, но этого было недостаточно, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Венгрии в следующем матче сыграет с Шотландией, встреча пройдёт 23 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.