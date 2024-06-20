Ромащенко высказался о травме Мбаппе на Евро-2024

«Жаль, что такой игрок выбыл. Впрочем, на групповой стадии французы справятся и без него. У Дешама в атаке шикарный выбор. А к 1/8 финала Мбаппе, надеюсь, вернется. Правда, придется выходить в маске», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».