Ромащенко высказался о травме Мбаппе на Евро-2024

Футбольный тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением о травме звезды сборной Франции Килиана Мбаппе. Нападающий сломал нос в матче с Австрией (1:0) и выбыл на неопределенный срок.
«Жаль, что такой игрок выбыл. Впрочем, на групповой стадии французы справятся и без него. У Дешама в атаке шикарный выбор. А к 1/8 финала Мбаппе, надеюсь, вернется. Правда, придется выходить в маске», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что 25-летний форвард пропустит оставшиеся матчи групповой стадии чемпионата Европы – 2024. В ближайшей встрече французам будут противостоять Нидерланды.
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