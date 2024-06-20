​Гюндоган: «Венгры хотели пенальти? В АПЛ за такое их бы подняли на смех»

После того, как сборная Венгрии проиграла немцам со счётом 0:2, наставник венгров обрушился с критикой на судейство - по его мнению, судьи не назначили пенальти в пользу его команды. Выступавший в прошлом за «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, полузащитник немецкой сборной, очень удивился претензиям венгров. По его словам, это несерьёзные требования:

- Меня удивили эти запросы. Я семь лет отыграл в АПЛ, и там за такие «нарушения» поднимают на смех, - цитирует слова Гюндогана derbyderbyderby.it.

В своём третьем, заключительном матче на Евро-2024 венгры сыграют со сборной Шотландии.