Дьяков оценил первый матч Роналду на Евро-2024

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о выступлении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против Чехии (2:1) на чемпионате Европы – 2024.

«Он в порядке. Роналду играет в сборной Португалии - команде, которая претендует на победу на Евро. И играет полный матч. Это о многом говорит», - передает слова Дьякова «Спорт День за Днем».

Следующий поединок на групповой стадии чемпионата Европы сборная Португалии сыграет против национальной команды Турции. Встреча состоится в субботу, 22 июня, стартовый свисток запланирован в 19:00 по московскому времени.