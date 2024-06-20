Ромащенко назвал три сборные, которые могут победить на Евро-2024

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко назвал сборные, которые могут победить на чемпионате Европы 2024 года. Специалист выделил трех фаворитов.
«У меня три фаворита: Германия, Франция и Италия. Именно в таком порядке. Я и до старта предпочтение им отдавал. После первого тура в этом мнении только укрепился», - передает слова наставника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что чемпионат Европы стартовал в Германии 14 июня. Финальный поединок турнира состоится 14 июля. Действующим обладателем престижного трофея является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии пенальти.
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