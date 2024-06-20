УЕФА наказал Сербию после матча с Англией на Евро-2024

УЕФА вынес наказание Сербскому футбольному союзу по итогам матча первого тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Сербии и Англии.

Сербы были наказаны денежным штрафом за бросание болельщиками посторонних предметом на поле. За это взыскали 4,5 тысячи евро. Второе наказание в размере десяти тысяч евро было вынесено за скандирование фанатами провокационных кричалок.

Напомним, что встреча завершилась минимальным поражением Сербии со счетом 0:1.

В рамках второго тура сербская команда встретится со сборной Словении, а англичанам будут противостоять датчане.