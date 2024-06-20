Игрок сборной Украины рассказал о разговоре без тренера после разгрома на Евро-2024

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поведал о разговоре в раздевалке без присутствия главного тренера команды Сергея Реброва. «Жёлто-синие» в стартовом матче Евро-2024 крупно проиграли Румынии со счетом 0:3.
«Это было на высоких тонах. Но то, о чем мы говорили, останется в раздевалке. Все должны подумать и сделать выводы. В сборной есть опытные футболисты, которые могут помочь молодежи. От капитана и опытных игроков команда услышала много слов», - высказался полузащитник во время пресс-конференции.
В рамках второго тура группового этапа сборная Укрины сыграет против команды Словакии.
Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии
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