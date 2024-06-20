Игрок сборной Украины рассказал о разговоре без тренера после разгрома на Евро-2024

«Это было на высоких тонах. Но то, о чем мы говорили, останется в раздевалке. Все должны подумать и сделать выводы. В сборной есть опытные футболисты, которые могут помочь молодежи. От капитана и опытных игроков команда услышала много слов», - высказался полузащитник во время пресс-конференции.