Якин: «Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия»

«Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия в первом туре. Поединок этих сборных будет очень напряженным. Они будут сражаться за путевку в плей-офф. Наша команда тоже продолжает борьбу. Мы провели две встречи и набрали четыре очка. Посмотрим, что будет в следующей игре», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.