Якин: «Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия»

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о ничейном исходе поединка против Шотландии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия в первом туре. Поединок этих сборных будет очень напряженным. Они будут сражаться за путевку в плей-офф. Наша команда тоже продолжает борьбу. Мы провели две встречи и набрали четыре очка. Посмотрим, что будет в следующей игре», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
Чемпионат Европы проходит на футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля.
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