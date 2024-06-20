Пике назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024

«У немцев есть шансы на титул. Они являются хозяевами турнира, поэтому против них всем будет непросто. Еще назову сборную Испании, сейчас там смена поколений, как и у Германии. В последние годы испанцы неплохо себя показывали, поэтому их тоже считаю претендентами на победу», - передает слова Пике Sport Bild.