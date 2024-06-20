Пике назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Экс-защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал о том, какие сборные считает фаворитами чемпионата Европы 2024 года.
«У немцев есть шансы на титул. Они являются хозяевами турнира, поэтому против них всем будет непросто. Еще назову сборную Испании, сейчас там смена поколений, как и у Германии. В последние годы испанцы неплохо себя показывали, поэтому их тоже считаю претендентами на победу», - передает слова Пике Sport Bild.
Чемпионат Европы – 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим триумфатором турнира является национальная команда Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.
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