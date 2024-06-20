Девушка-блогер рассказала о неприятной встрече с Криштиану Роналду

«Мне показалось, что менеджер Роналду был влюблен в мою подругу, поэтому они позвали нас выпить. Но хорошего разговора не получилось. Мы хотели взять что-то выпить, но Криштиану отказался. Он решил пить только воду, чтобы сохранить свои кубики пресса. Тогда я поняла, что нам не о чем общаться», - передает слова девушки таблоид The Sun.