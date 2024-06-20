Шакири прокомментировал классный гол в ворота Шотландии

Хавбек сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал свой гол во вчерашнем поединке против Шотландии на чемпионате Европы – 2024.

«Я заметил, что голкипер далеко вышел из ворот и решил, что нужно сейчас пробить. Это был для нас очень важный гол. Еще он получился красивым», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между сборными Шотландии и Швейцарии завершилась вничью со счетом 1:1. После этого поединка британцы с одним баллом занимают третье место в турнирной таблице, а швейцарская команда с четырьмя очками находится на второй позиции.