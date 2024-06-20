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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Португалии обратилась к болельщикам

20 Июня 2024 • 08:02 Комментировать

Пресс-служба сборной Португалии записала обращение к болельщикам после победного старта на чемпионате Европы – 2024. В первом матче команда Роберто Мартинеса с трудом одолела Чехию со счетом 2:1.

«Победа Португалии над Чехией стала самой просматриваемой трансляцией года – 5,3 миллиона зрителей. Благодарим всех за поддержку!» - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

В следующем поединке групповой стадии чемпионата Европы сборная Португалии встретится с национальной командой Турции. Встреча состоится 22 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии
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