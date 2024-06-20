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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем

20 Июня 2024 • 07:57 Комментировать

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике назвал игрока, который определит новую эпоху в футболе.

«Ламин Ямаль определит новую эпоху. На Евро-2024 проходит смена поколений. Появились новые звезды, такие как Ямаль, Мусиала, Беллингем. Есть ряд молодых игроков с огромным будущим. Этот чемпионат Европы станет поворотным моментом», - передает слова Херарда Sport Bild.

Напомним, что Ямаль принял участие в стартовом матче сборной Испании против Хорватии. 16-летний нападающий отметился результативной передачей, а «красная фурия» отпраздновала крупную победу со счетом 3:0.

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Барселона Херард Пике Джуд Беллингем Ламин Ямаль ещё теги
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