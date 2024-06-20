Шмейхель высказался о Кейне перед матчем на Евро-2024

Страж ворот сборной Дании Каспер Шмейхель поделился мнением о центральном нападающем сборной Англии Гарри Кейне перед встречей во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Нам нужно выдать свой максимум, чтобы одержать победу в этой встрече. Гарри Кейн очень трудолюбивый футболист, это один из лучших нападающих в мировом футболе. Даже не знаю, что еще сказать о нем», - передает слова опытного вратаря пресс-служба УЕФА.
Поединок между Данией и Англией состоится на стадионе во Франкфурте сегодня, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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