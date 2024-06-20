Шмейхель высказался о Кейне перед матчем на Евро-2024

«Нам нужно выдать свой максимум, чтобы одержать победу в этой встрече. Гарри Кейн очень трудолюбивый футболист, это один из лучших нападающих в мировом футболе. Даже не знаю, что еще сказать о нем», - передает слова опытного вратаря пресс-служба УЕФА.