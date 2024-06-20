Аршавин отметил преображение сборной Шотландии после унижения от Германии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поединке групповой стадии чемпионата Европы – 2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Откуда‑то появились характер и боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Шотландия провально стартовала на чемпионате Европы, потерпев крупное поражение от сборной Германии со счетом 1:5.
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