Аршавин отметил преображение сборной Шотландии после унижения от Германии

«Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Откуда‑то появились характер и боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».