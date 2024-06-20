Фонсека высказался о Криштиану Роналду

Бывший футболист сборной Португалии Антониу Фонсека поделился мнением об игре 39-летнего Криштиану Роналду в первом матче на чемпионате Европы – 2024 против Чехии (2:1).
«Криштиану - очень важный игрок для сборной Португалии. Его присутствие на поле влияет на всех игроков вокруг него. Он на сто процентов заслужил выйти в старте на следующий матч», - передает слова Фонсеки Metaratings.ru.
Следующий поединок на групповой стадии чемпионата Европы сборная Португалии проведет против национальной команды Турции. Встреча состоится на стадионе в Дортмунде и начнется в 19:00 по московскому времени.
Бан пользователя