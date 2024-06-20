Нико Уильямс: «Нас впечатлила игра сборной Италии»

Футболист сборной Испании Нико Уильямс рассказал, что думает о сопернике по предстоящему матчу – сборной Италии.

Битва за первое место в группе B стартует в 22:00 по московскому времени. В первом туре испанцы взяли верх над сборной Хорватии (3:0), а итальянцы обыграли оппонентов из Албании (2:1).

«Нас ждёт очень непростая, напряжённая и равная игра, в которой всё может сложиться как угодно. Разумеется, мы постараемся победить. Мы всей командой смотрели матч сборной Италии против Албании, и итальянцы произвели на нас впечатление. Они играют в интенсивный футбол, высоко прессингуют, хорошо закрывают пространство при обороне», – передаёт Football Italia слова Уильямса.