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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нико Уильямс: «Нас впечатлила игра сборной Италии»

20 Июня 2024 • 05:09 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.20 X 3.15 2 3.90
Через 15 ч. 25 мин.

Футболист сборной Испании Нико Уильямс рассказал, что думает о сопернике по предстоящему матчу – сборной Италии.

Битва за первое место в группе B стартует в 22:00 по московскому времени. В первом туре испанцы взяли верх над сборной Хорватии (3:0), а итальянцы обыграли оппонентов из Албании (2:1).

«Нас ждёт очень непростая, напряжённая и равная игра, в которой всё может сложиться как угодно. Разумеется, мы постараемся победить. Мы всей командой смотрели матч сборной Италии против Албании, и итальянцы произвели на нас впечатление. Они играют в интенсивный футбол, высоко прессингуют, хорошо закрывают пространство при обороне», – передаёт Football Italia слова Уильямса.

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